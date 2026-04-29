Следователи возбудили уголовное дело по факту завышения стоимости работ в школе Дагестана

Прокуратура Республики Дагестан провела проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на строительство образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в 2022 году администрация Кайтагского района заключила муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство школы на 560 мест в селе Джавгат Кайтагского района. В ходе проверки был выявлен факт завышения стоимости выполненных работ на сумму свыше 40 млн руб.

Материалы, собранные прокуратурой, были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Прокуратура поставила ход и итоги расследования уголовного дела на собственный контроль.

Мария Хоперская