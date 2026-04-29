В Удмуртии скончался основатель ансамбля «Танок» Фёдор Иванов
На 77-м году жизни скончался народный артист Удмуртии, заслуженный артист РФ, основатель государственного ансамбля «Танок» Фёдор Иванов. Об этом сообщает государственный ансамбль «Танок» во «Вконтакте».
Фёдор Иванов родился в Тверской области в семье музыкантов и внес значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства Удмуртии. Под его руководством «Танок» неоднократно становился лауреатом российских и международных конкурсов, гастролировал по стране и за рубежом.
«Коллеги и ученики вспоминают Фёдора Ивановича, как талантливого руководителя, энтузиаста своего дела, обладающего ярким творческим потенциалом и высокими профессиональными качествами», — сообщается на странице ансамбля «Вконтакте».