В Саратовской области участники СВО чаще поступают на юриспруденцию и авторемонт

В Саратовской области участникам СВО и их детям предоставляют льготы при поступлении в вузы и колледжи. На депутатских слушаниях в областной думе обсуждали, кто из бойцов и их близких решил воспользоваться этой мерой поддержки.

Министр образования Саратовской области Александр Блатман сообщил итоги приема 2025–2026 учебного года. В организации среднего профессионального образования приняли десять участников СВО, половина из которых выбрала направление «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Также интерес вызвали специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и «Монтаж и эксплуатация линий электропередач». В колледжи и техникумы пошли учиться 105 детей военнослужащих.

В этом учебном году 13 участников СВО поступили в вузы. Семеро выбрали юриспруденцию. На технические специальности пошли пять человек, на сестринское дело — один. Еще 254 ребенка ветеранов боевых действий воспользовались мерами поддержки и также поступили в университеты.

Татьяна Смирнова