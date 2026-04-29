На территории бывшего Благовещенского монастыря в Уфе начались раскопки

На земельных участках, относившихся ранее к уфимскому Благовещенскому женскому монастырю, а ныне принадлежащих компании «Новый город девелопмент», начались археологические раскопки. Об этом «Ъ-Уфа» рассказала Эльза Маулимшина, председатель проектного центра башкирского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

В ВООПИК сообщили, что с территории монастыря на Сочинской улице «некие люди "КАМаЗами" вывозят в неизвестном направлении грунт». Эти сведения госпожа Маулимшина передала должностным лицам Башкультнаследия и в правоохранительные органы, пояснила она «Ъ-Уфа».

Директор и владелец ООО «Новый город девелопмент» Александр Потапчук в разговоре с «Ъ-Уфа» пояснил, что на частной территории проходят археологические раскопки в соответствии с «открытым листом». «Работы согласованы Башкультнаследием и надзорными органами. На месте имеется паспорт работ. С юридической точки зрения раскопки полностью правомерны»,— рассказал господин Потапчук, добавив, что техника еще не дошла до культурного слоя. Проведение раскопок и дальнейшие научные изыскания, по его словам, являются обязательным условием для сохранения культурного слоя.

По данным «Ъ-Уфа», «открытый лист» Министерство культуры РФ выдало Эльвиру Камалееву, научному сотруднику отдела археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований УФИЦ РАН.

Летом и осенью 2024 года между архитектурными защитниками и правообладателем участков возник конфликт. По словам Эльзы Маулимшиной, земляные работы повредили культурный слой монастырского кладбища и уничтожили фундамент Игуменского корпуса. «Новый город девелопмент» планы на землю не раскрывал.

В начале прошлого года Башкультнаследие утвердило границы и режим использования территории выявленного объекта культурного наследия XVIII — начала XX века — Успенского мужского и Благовещенского женского монастырей. Зона охраны памятника архитектуры составила 404,6 кв. м, хотя изначально была шире в 53,4 раза. Спустя полтора месяца историк Надежда Лебедева из Самары подготовила акт историко-культурной экспертизы документов о мероприятиях по охране памятника. Она пришла к выводу о возможности застройки территории жилым комплексом при условии обязательных археологических раскопок.

4 апреля в уфимском храме Александра Невского, который относится к комплексу зданий Благовещенского женского монастыря, прошло первое с 1930 года богослужение. Его провел глава Башкортостанской митрополии митрополит Филарет.

Идэль Гумеров