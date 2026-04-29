Убийца директора кыштымского предприятия не смог выйти из колонии по УДО

Металлургический районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении из колонии автомеханику Владиславу Чепижко. Житель Красноармейского района отбывает наказание за убийство директора ООО «Кыштымский завод газобетона» Алексея Заварухина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что хозяин автосервиса Чепижко в марте 2016 года в деревне Круглое поссорился с посетителем Алексеем Заварухиным из-за не вовремя отремонтированного автомобиля Infiniti. После конфликта он выстрелил в голову собеседника из охотничьего гладкоствольного ружья. Машину местный житель перевез на стоянку около аэропорта, а тело спрятал.

Владислава Чепижко в марте 2017 года Красноармейский районный суд признал виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Недавно осужденный подал ходатайство об УДО, которое рассмотрел челябинский суд. На заседании представитель прокуратуры утверждал, что у Чепижко нет оснований для условно-досрочного освобождения. Он ссылался на то, что фигурант демонстрирует нестабильное поведение в колонии. Кроме того, заключенный не предпринимает активных мер к возмещению компенсации морального вреда — из взысканных 6 млн руб. он перечислил только 42 тыс. руб. Суд учел позицию прокуратуры и отказал в удовлетворении ходатайства. Постановление не вступило в законную силу.

