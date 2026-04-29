В Башкирии работникам вернули 280 тысяч рублей долга по зарплате по решению суда

Суд в Мишкинском районе обязал индивидуального предпринимателя выплатить сотрудникам крестьянско-фермерского хозяйства 280 тыс. руб. долга по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что пятеро местных жителей работали у предпринимателя в цеху по производству молочной продукции. Он не оформил с работниками трудовые отношения, не проводил пенсионные и социальные отчисления, а также задолжал им зарплату.

Майя Иванова