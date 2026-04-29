В Дагестане полностью восстановили подачу газа и электроэнергии

Во всех домах Дагестана полностью восстановили подачу газа и электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«На сегодняшний день в Дагестане подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Энергоснабжение и газоснабжение восстановлено в полном объеме»,— отметили в ведомстве.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в конце марта и начале апреля Дагестан столкнулся с масштабными паводками, вызванными продолжительными ливнями. По данным экстренных служб, стихия затронула тысячи домов, часть населенных пунктов осталась без электроэнергии, разрушены мосты и дороги.

Мария Хоперская