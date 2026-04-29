Четвертый «Валдай» для Саратовской области спустили на воду в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на воду спустили судно на подводных крыльях проекта «Валдай 45Р», изготовленное для речных перевозок в Саратовской области. После ходовых испытаний «Политрука Клочкова» отправят с завода заказчику, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Для Саратовской области спустили на воду четвертый "Валдай"

Для Саратовской области спустили на воду четвертый "Валдай"

Валдай «Политрук Клочков» — это четвертое по счету судно, которое приобрела Саратовская область для осуществления перевозок пассажиров по Волге. Третий «Валдай» был доставлен в Балаково в конце декабря 2025 года. Пятый — «Летчик Талалихин» — сейчас изготавливают на нижегородском заводе.

В прошлом году власти Саратовской области спустя 30 лет решили возродить пассажирские речные перевозки. Регион закупил пять «Валдаев». Два из них — «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» за период навигации-2025 перевезли около 28 тыс. пассажиров по маршруту Саратов — Маркс — Воскресенское — Вольск — Балаково. В этом году три судна проекта «Валдай» выйдут в рейс 8 мая.

Марина Окорокова