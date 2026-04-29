С начала года от укусов клещей пострадали около 600 жителей Ростовской области

В Ростовской области около 600 человек пострадали от укусов клещей с начала года. Актуальными данными поделился главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на пресс-конференции ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, из общего числа пострадавших больше 200 пациентов — дети. Пока клещи ведут себя менее активно по сравнению с прошлым годом. Причина кроется в затяжных холодах и слабо прогретой почве.

«В разных частях региона ситуация отличается. На юго-востоке области можно легко подхватить крымскую геморрагическую лихорадку. Почти во всех районах есть риск заразиться туляремией. При этом клещевого энцефалита у нас пока нет», — пояснил Евгений Ковалев.

Мария Хоперская