Калининградский суд обязал «Лукойл» возместить более 21,6 млн рублей за загрязнение почвы
Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании ущерба почвам после разлива нефтепродуктов. Сумма компенсации превысила 21,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Загрязнение было выявлено во время проверки в районе поселка Новая Деревня. Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора зафиксировали разлив нефтепродуктов на нескольких земельных участках.
По информации ведомства, причиной инцидента стала разгерметизация незаконной врезки в нефтепровод, принадлежащий «Лукойл—Калининградморнефть».
Проведенные лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы. После этого компании было направлено требование о добровольном возмещении ущерба. Однако его не исполнили.
В результате Росприроднадзор обратился в суд, который постановил взыскать причиненный экологический ущерб в полном объеме.