Калининградский суд обязал «Лукойл» возместить более 21,6 млн рублей за загрязнение почвы

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании ущерба почвам после разлива нефтепродуктов. Сумма компенсации превысила 21,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лукойл—Калининградморнефть» оштрафовали за розлив нефти

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Загрязнение было выявлено во время проверки в районе поселка Новая Деревня. Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора зафиксировали разлив нефтепродуктов на нескольких земельных участках.

По информации ведомства, причиной инцидента стала разгерметизация незаконной врезки в нефтепровод, принадлежащий «Лукойл—Калининградморнефть».

Проведенные лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы. После этого компании было направлено требование о добровольном возмещении ущерба. Однако его не исполнили.

В результате Росприроднадзор обратился в суд, который постановил взыскать причиненный экологический ущерб в полном объеме.

Матвей Николаев