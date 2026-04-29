В Краснодаре обыскали нотариуса и родственников возможного главаря ОПГ Саркисяна

В Краснодаре прошли обыски в офисе нотариуса Елены Лагодиной, которая, по версии следствия, связана с главарем ОПГ Вигеном Саркисяном. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, обыски также прошли по трем адресам у родственников гражданина Саркисяна. «Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, в том числе пистолеты Glock и ПМ»,— рассказал собеседник агентства.

Следствие считает, что находящиеся в розыске по делу об организации ОПГ (ст. 210 УК РФ) Рубен Татулян и Виген Саркисян предпринимают попытки сохранить влияние в регионе через аффилированных лиц. Предположительно, Виген Саркисян лоббирует продвижение Елены Лагодиной на пост президента нотариальной палаты региона. С 2025 года в нотариальной конторе госпожи Лагодиной проходит стажировку племянник Вигена Саркисяна, который ранее работал в прокуратуре, рассказал источник ТАСС.

Рубен Татулян и Виген Саркисян обвиняются в создании, участии и организации преступной группировки в Краснодарском крае. По данным следствия, они причастны к совершению убийств, рейдерских захватов и экономических преступлений в регионе. Оба фигуранта находятся за пределами России.