УФАС возбудило дело в отношении администрации Большой Сосновы

Пермское УФАС выявило нарушения в деятельности администрации Большесосновского округа при наделении местного унитарного предприятия функциями пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как установило УФАС, в 2017 году в Большесосновском округе было создано муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство «Комфорт», предназначенное для услуг по забору, очистке и распределению воды, то есть работающую в сфере естественных монополий. В 2024 году по решению администрации Большесосновского округа в ЕГРЮЛ МУП «КХ «Комфорт» был добавлен новый вид деятельности - регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении, что противоречит закону о защите конкуренции.

Напомним, в 2019 году в России был принят федеральный закон о запрете деятельности унитарных предприятий (ГУП, МУП) на конкурентных рынках, чтобы снизить долю государства в экономике, препятствующую развитию конкуренции. В рамках реформы ГУП и МУП должны были реорганизоваться или ликвидироваться до января 2025 года, чтобы такие предприятия не создавали условия для «обхода» конкуренции на закупках. Исключения составляют организации, работающие в сфере естественных монополий в целях устранения последствий чрезвычайной ситуации или недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности.

Пермское УФАС вынесло администрации Большесосновского округа предупреждение о необходимости исключить пассажирские перевозки из ЕГРЮЛ и видов деятельности МУП «КХ «Комфорт», чтобы устранить возможное ограничение конкуренции на соответствующем рынке. Однако в установленный срок предупреждение не исполнено, что послужило причиной возбуждения антимонопольного дела.

Пермское УФАС признало в действиях администрации Большесосновского округа нарушение закона о защите конкуренции и выдало органу власти обязательное для исполнения предписание устранить выявленное нарушение до 29 мая.