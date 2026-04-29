В Ульяновской области огласили приговор членам ОПГ обнальщиков

Димитровградский городской суд Ульяновской области вынес приговор по уголовному делу двух жителей региона, которые в составе организованной группы занимались незаконным обналичиванием средств. Об этом в среду сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

По информации ведомства, суд признал виновными 37-летнего учредителя и руководителя компании «Строй Лэнд» (ООО) Эльчина Заргарова и 46-летнюю бухгалтера Елену Буркиеву в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 172 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), создании фиктивных компаний организованной группой по предварительному сговору через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), незаконном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы), а также в покушении (ч. 3 ст. 30 УК РФ, до трех четвертей максимального срока) на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Уголовное дело было возбуждено в январе 2025 года по материалам прокурорской проверки, в ходе которой выяснилось, что ряд компаний совершал сделки с признаками транзита денежных средств, но при этом никакого фактического товарообмена не было, а у компаний не было ни сотрудников, ни имущества, ни реальной хозяйственной деятельности.

Следствие показало, что всю схему обналичивания разработал учредитель (с 2018 года по январь 2024 года) и гендиректор (с 2018 года по октябрь 2023 года) ООО «Строй Лэнд» (Димитровград) Эльчин Заргаров, который затем привлек для этой деятельности своего хорошего знакомого Максима Разенкова и бухгалтера Елену Буркиеву. Он же и возглавил преступную группу. С октября 2023 года компанию возглавил Максим Разенков, а затем, с января 2024 года, стал ее официальным владельцем, однако, по данным следствия, фактическим руководителем компании и ОПГ оставался Эльчин Заргаров.

Сейчас «Строй Лэнд» в процедуре банкротства. По итогам 2023 года ее выручка составляла 502 млн руб. при чистой прибыли 81 млн руб., при этом кредиторская задолженность составила 1,338 млрд руб.

Деятельность по обналичиванию велась с января 2022 года по январь 2024 года. Для этого на подставных лиц было создано большое количество фиктивных компаний, которым участники ОПГ перечисляли безналичные средства заинтересованных в обналичивании клиентов за якобы выполненные услуги или работы, затем переводя их в наличные. Комиссионное вознаграждение составляло 10% от суммы обналичивания.

По данным СУ СКР, за два года незаконной банковской деятельности участниками ОПГ были проведены незаконные финансовые операции на сумму не менее 211 млн руб., от которых «получен преступный доход, превышающий 12,6 млн руб.».

Кроме того, отмечало следствие, используя персональные данные учредителей фиктивных компаний, участники ОПГ в 2024 году пытались оформить два кредита на суммы 10 млн руб. и 1,9 млн руб., однако банки, засомневавшись в платежеспособности компаний, отказали в рассмотрении заявок.

В суде обвиняемые свою вину признали частично — не по всем обвинениям и не по всем эпизодам, утверждая, что обналичивание было, но якобы только для собственных нужд, чтобы закупать стройматериалы. Участие свое в ОПГ обвиняемые отрицали. Тем не менее суд согласился с доводами обвинения и приговорил Эльчина Заргарова и Елену Буркиеву соответственно к пяти годам и трем с половиной годам колонии общего режима со штрафами в размере 200 тыс. руб. и 120 тыс. руб.

Дело третьего участника ОПГ — Максима Разенкова — выведено в отдельное производство. Он скрывается от следствия, объявлен в розыск.

Андрей Васильев, Ульяновск