В аэропорту Кольцово заработала новая система допуска такси

Агрегатор «Яндекс Такси» уточнил новый порядок работы водителей в аэропорту Кольцово. Как сообщили «Ъ-Урал» пресс-службе компании, теперь автомобили всех тарифов Яндекс Go могут подъезжать на первую линию терминала.

«У водителей появился доступ к отдельной парковочной зоне для ожидания заказа в электронной очереди. При наличии специальной метки въезд туда открывается автоматически. После получения заказа водитель сможет подъехать к терминалу на первую линию, чтобы забрать пассажира»,— рассказали в пресс-службе.

Повторный въезд на первую линию после выполнения заказа будет доступен по метке и без дополнительной оплаты в течение часа.

Мария Игнатова, Полина Бабинцева