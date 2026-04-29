На ремонт участков дорог в Тарасовском и Боровском районах выделили 26,4 млн рублей

На ремонт участков дорог в Боковском и Тарасовском районах выделили 26,4 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В поселке Тарасовском началась реконструкция 735-метрового отрезка улицы Речной. Подрядчик, АО Октябрьское ДРСУ, уже приступил к укладке нового асфальтобетонного покрытия и планировке обочин. Участок проходит от моста через реку Россошь вблизи центральной больницы до ранее обновленной улицы Московской. Общая стоимость работ составляет около 8,8 млн руб. Средства выделены из областного и местного бюджетов.

Обновляют также участок дороги, который ведет к селу Пономаревка в Боковском районе. Этот отрезок связан с региональной магистралью «ст. Обливская — ст. Советская — ст. Боковская — ст. Каргинская». Протяженность реконструируемой дороги — 1,6 тыс. метров. Подрядчиком выступает ООО Каменскавтодор, с которым заключен муниципальный контракт на сумму более 17,6 млн руб. Проект предусматривает устройство современного асфальтобетонного покрытия и нанесение новой разметки.

Завершить ремонт на обоих объектах планируется к началу августа.

