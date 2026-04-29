Открытый чемпионат по велоспорту пройдет в Ростовской области с 1 по 4 мая

С 1 по 4 мая 2026 года на трассе регионального значения Ростов-Азов (новое направление) состоится открытый чемпионат Ростовской области по велоспорту на шоссе. Об этом сообщили правительстве региона.

Эти соревнования включены в программу XIII летней спартакиады учащихся России 2026 года. Ожидается, что на старт выйдут более 100 спортсменов из разных муниципальных образований региона. Участникам предстоит продемонстрировать выносливость, скорость и тактическое мастерство на современной трассе.

Основные заезды чемпионата запланированы на 2 и 3 мая.

Мария Хоперская