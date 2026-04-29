FT: Еврокомиссия готовит иск против Венгрии из-за введенного Орбаном налога

Еврокомиссия готовится подать в Европейский суд иск против Венгрии из-за налога на розничную торговлю, введенного премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два источника.

Господин Орбан впервые ввел налог на розничную торговлю в 2010 году, через несколько лет его отменили. Однако во время пандемии COVID-19 в 2020 году Будапешт ввел налог вновь. С тех пор он постепенно повышался — сейчас крупнейшие сети магазинов отдают до 4,5% от своей чистой выручки.

Победившая в апреле на парламентских выборах в Венгрии партия «Тиса» заявляла, что выступает против налога и планирует его поэтапную отмену. И желание Брюсселя поднять вопрос об иске может поставить под угрозу исход сегодняшней встречи лидера «Тисы» Петера Мадьяра с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет FT. На встрече стороны планируют обсудить другой проблемный вопрос — возможность разблокировки для Венгрии €10 млрд из фондов восстановления после пандемии. Брюссель ранее ограничил их выплату из-за обвинений против премьера Орбана в коррупции и несоблюдении принципа верховенства закона.