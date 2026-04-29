Прокурор хочет изменить причину увольнения лесничего в Балахне на утрату доверия

Балахнинский городской прокурор хочет через суд изменить формулировку увольнения бывшего заместителя руководителя Балахнинского межрайонного лесничества. Как сообщили в надзорном ведомстве, сотрудник уволился по собственному желанию, а прокурор хочет поменять основание на утрату доверия, в связи с чем подал иск к минлесхозу Нижегородской области.

По данным прокуратуры, в 2025 году этот сотрудник не представил справку о доходах, расходах и имуществе несовершеннолетней дочери, а в декларациях на других детей скрыл их недвижимость. Нарушения стали основанием для прокурорского представления, но в период его рассмотрения служащий уволился.

Галина Шамберина