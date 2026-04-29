В Приангарье сформировали новое авиаотделение для борьбы с лесными пожарами

В Черемхово 1 мая откроется новое авиаотделение ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов». Общая площадь обслуживаемой территории авиаотделения составит около 1,6 млн га, сообщили в правительстве Иркутской области.

Авиаотделение, состоящее из 30 десантников-пожарных, будет обслуживать территории четырех лесничеств — Черемховского, Усольского, Заларинского и Зиминского. Ранее для их обслуживания привлекались сотрудники Иркутского авиаотделения.

Как рассказали в областном правительстве, Иркутская область в 2026 году дополнительно получила из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров 881 млн руб. Средства, в частности, планируется направить на строительство модульных зданий Киренского и Качугского авиаотделений, увеличение штата парашютно-десантной пожарной службы Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов.

В Иркутской области пожароопасный сезон открыт с 15 апреля на территории 16 лесничеств. За это время в регионе было зарегистрировано девять лесных пожаров на общей площади 63,3 га.

