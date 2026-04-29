В Дагестане 7,6 тысяч домов пострадали от наводнения

Более 7,6 тыс. домов в Дагестане повреждены в результате наводнения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что капитальный ремонт требуется более 1 тыс. домов. По состоянию на вечер 28 апреля подтопленных домов и приусадебных участков в регионе нет. Специалисты ведут расчистку от ила в Хасавюртовском районе.

«На особом контроле властей — ситуация с оползневыми процессами в 35 населенных пунктах на территории 14 муниципальных образований, в том числе в восьми муниципалитетах, где не зарегистрирован режим ЧС регионального и федерального характера»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что в пунктах временного размещения остаются 460 человек, в том числе 136 детей.

Наталья Шинкарева