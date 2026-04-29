Предприниматель из Ижевска получил условный срок за взятку начальнику ГИБДД

Первомайский райсуд Ижевска рассмотрел уголовное дело индивидуального предпринимателя, который занимался перепродажей «красивых» номеров. Его обвиняют во взятке (ст. 291 УК) начальнику ГИБДД МВД по Удмуртии. Общая сумма взятки составила 222 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Как установил суд, подсудимый с октября 2023 по июль 2024 года частями передавал начальнику ГИБДД МВД по Удмуртии взятку за доступ к окну регистрации государственных номеров вне очереди. Подсудимый признал вину в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в 5,6 лет условного лишения свободы условно и штраф в размере 444 тыс. руб.