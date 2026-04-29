В «Архиерейском квартале» Перми создадут новое музейное пространство

«Архиерейский квартал» на месте бывшего зоопарка по ул. Монастырской станет музейной локацией. Об этом рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова. «Если мы посмотрим на улицу Монастырскую, то здесь возникает, по сути такая своеобразная музейная улица или музейная миля. И она как раз будет начинаться с этого нового пространства», — пояснила она. Отметим, что на указанной улице размещены такие исторические центры как Дом Мешкова, музей «Россия — моя история», а также новая Пермская художественная галерея и соборная площадь.

Как указано на официальной странице проекта «Архиерейский квартал: между прошлым и будущим», сейчас на объекте ведутся работы по подготовке к благоустройству. В рабочую группу по развитию проекта входят представители власти, депутатского корпуса, историки, архитекторы, археологи, а также представители РПЦ.

На сегодняшний день известно, что будущая памятная и прогулочная зона станет крупным историческим кластером для культурного досуга местных жителей и туристов. Сквер построят в две очереди: на первом этапе благоустроят западную часть территории с зонами тихого отдыха, «аромасадом», «зелеными комнатами» и яблоневым садом. Помимо этого там появятся малые архитектурные формы, а также ротонда и часовня.