Глава Иглинского района намерена участвовать в выборах в Госдуму

Глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова представила свою кандидатуру для участия в праймериз «Единой России» к выборам в Госдуму. 52-летняя чиновница хочет баллотироваться по Белорецкому одномандатному избирательному округу, который включает в себя Архангельский, Белорецкий, Иглинский и Учалинский районы, город Межгорье, а также отдельные населенные пункты Уфимского района и Уфы.

Помимо госпожи Насыровой, свои кандидатуры на предварительное партийное голосование для участия в выборах по этому округу выставили семь человек. Среди них — действующий парламентарий Эльвира Аиткулова, председатель общественного совета при минкульте Башкирии, депутат совета Белорецкого района Ранис Алтынбаев, активист «Молодой гвардии» Арслан Асылбаев, спецкор телеканала БСТ Рамзия Каримова-Байбулатова, председатель реготделения Всероссийского общества глухих Ольга Шевнина, депутат Курултая Башкирии Юлдаш Юсупов и директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Гюзель Насырова с 2018-го по 2021 год была исполняющей обязанности управляющего делами главы Башкирии и заместителем управляющего. В апреле 2021 года она возглавила администрацию Иглинского района. В середине ноября 2025 года ее избрали председателем Союза женщин Башкирии.

Идэль Гумеров