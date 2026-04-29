Челябинский застройщик выплатил штраф за незаконную рекламу

Девелопер «Западный луч» выплатил штраф Челябинскому УФАС России в размере 50 тыс. руб. за незаконную рекламу. Об этом сообщает антимонопольный орган.

Публикация с недобросовестной рекламой была размещена на сайте одного из местных СМИ под названием «Теперь вы знаете правду». Изучив материал, ведомство пришло к выводу, что в нем приводится некорректное сопоставление характеристик панельных и монолитных домов. Нарушителю назначили штраф — 100 тыс. руб. Застройщик прекратил распространение спорной рекламы и оплатил штраф в течение льготного периода в размере половины суммы — 50 тыс. руб.

Виталина Ярховска