В Марий Эл планируют создать четыре технопарка
В Марий Эл рассматривают возможность создать четыре технопарка для развития промышленного потенциала региона. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев на сессии Государственного Собрания.
Глава Марий Эл Юрий Зайцев
Фото: Пресс-служба главы Марий Эл
Площадки планируется разместить на базе АО «Завод полупроводниковых приборов», ООО «Технотех», АО «Биомашприбор», а также в формате многофункционального распределительного центра кооперации малого и среднего бизнеса.
По словам главы региона, в 2026 году планируется поддержать девять инвестиционных проектов. На субсидии для возмещения части затрат при реализации инвестпроектов и покупке оборудования предусмотрено 109 млн руб. Всего в республике реализуются и планируются к запуску 126 инвестиционных проектов на 47,5 млрд руб.
Также планируется расширение внешнеэкономического сотрудничества с 60 странами.
Ожидается, что это позволит к 2036 году увеличить промышленное производство в 1,2 раза.