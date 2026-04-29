В Марий Эл планируют создать четыре технопарка

В Марий Эл рассматривают возможность создать четыре технопарка для развития промышленного потенциала региона. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев на сессии Государственного Собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Марий Эл Юрий Зайцев

Фото: Пресс-служба главы Марий Эл

Площадки планируется разместить на базе АО «Завод полупроводниковых приборов», ООО «Технотех», АО «Биомашприбор», а также в формате многофункционального распределительного центра кооперации малого и среднего бизнеса.

По словам главы региона, в 2026 году планируется поддержать девять инвестиционных проектов. На субсидии для возмещения части затрат при реализации инвестпроектов и покупке оборудования предусмотрено 109 млн руб. Всего в республике реализуются и планируются к запуску 126 инвестиционных проектов на 47,5 млрд руб.

Также планируется расширение внешнеэкономического сотрудничества с 60 странами.

Ожидается, что это позволит к 2036 году увеличить промышленное производство в 1,2 раза.

Анна Кайдалова