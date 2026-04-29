В Самаре начинается процесс над ОПГ, похитившей 421 млн рублей у экс-главы Корпорации развития

Самарский районный суд приступит к рассмотрению уголовного дела шестерых членов организованной преступной группы, которые подозреваются в хищении почти 472 млн руб. у жителей Москвы и Самарской области. Заседание назначено на май, сообщила Объединенная пресс-служба региональных судов.

Как сообщают источники «Ъ-Волга» в следственных органах, главной потерпевшей по делу проходит бывший руководитель Корпорации развития Самарской области Ольга Серова — у нее было похищено 421,7 млн руб. По версии следствия, в 2024–2025 годах участники ОПГ, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков, Пенсионного фонда и соцзащиты, убеждали жертв перевести средства на «безопасные счета» или лично передать их курьерам. В случае с госпожой Серовой злоумышленники использовали классическую схему запугивания: женщине сообщили, что ее средства якобы могут быть использованы для финансирования террористической деятельности, и для предотвращения этого сбережения необходимо срочно обналичить и передать «специальным представителям».

Потерпевшая, которая в настоящее время находится на пенсии, сняла деньги со счетов в банках и отдала их прибывшим из Саратова курьерам. Те арендовали в Самаре конспиративное жилье, после чего перевезли похищенное в Москву и конвертировали в криптовалюту.

Фигурантам инкриминируется организация преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего в составе ОПГ, по данным следствия, действовали два руководителя структурного подразделения и несколько подчиненных, преимущественно из Саратова. На данный момент шесть человек задержаны и арестованы.

Ольга Серова возглавляла ОАО «Корпорация развития Самарской области» (КРСО) с момента создания организации — с начала 2009 года — до 15 сентября 2015 года. В период руководства Ольги Серовой корпорация реализовала проект развития аэропорта Курумоч и ряд аграрных проектов в Сергиевском, КинельЧеркасском и Борском районах. В сентябре 2015 года Ольга Серова покинула пост по своему желанию.

Георгий Портнов