Срок автокредита в Челябинской области вырос на 19%

В марте 2026 года средний срок автокредита в Челябинской области составил почти 6,2 года. Это на 19% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране в прошлом месяце срок займа на машину находился на уровне более 5,8 года. За год показатель увеличился на 14,5%. Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском (по 6,5 года) и Пермском (6,3) краях, а также в Тюменской и Волгоградской (по 6,2) областях.

Виталина Ярховска