Сирены зазвучат в Курганской области 30 апреля

В Курганской области для комплексной проверки систем оповещения населения 30 апреля запустят сирены. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

В 10:40 на территории области начнут работать электросирены и громкоговорители. Информация также размещена в мобильном приложении «МЧС России». Предыдущее тестирование оборудования проводили в марте по всей стране.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 29 апреля в Курганской области на несколько часов вводили режим беспилотной опасности.

Виталина Ярховска