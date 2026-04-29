В Марий Эл в этом году на реализацию 29 государственных программ предусмотрено 68,9 млрд руб. Это на 7% больше, чем в 2025 году, сообщил глава республики Юрий Зайцев на сессии Государственного Собрания.

В Марий Эл на реализацию госпрограмм в 2026 году направят 68,9 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Деньги направят из федерального и республиканского бюджетов. Из них 18,1 млрд руб. направят на 12 национальных проектов в виде межбюджетных трансфертов. По словам главы региона, это на 43,2% выше уровня прошлого года.

Реализация этих мероприятий, по словам господина Зайцева, позволит обеспечить рост валового регионального продукта в 2026 году на 2,2%.

Ранее сообщалось, что ВРП Марий Эл в 2025 году составил 384 млрд руб.

Анна Кайдалова