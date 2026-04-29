В Коми волонтеров обучают искать пропавших людей с помощью ИИ и дронов

В Республике Коми добровольцев начали обучать искать пропавших с помощью нейросетей и дронов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

В Коми волонтеров учат искать людей при помощи ИИ и дронов

В Коми волонтеров учат искать людей при помощи ИИ и дронов

Поисковики учатся управлять дронами и использовать нейросети для сканирования природной среды. Изображение, которое записывает дрон, передается на компьютер. Далее искусственный интеллект анализирует картинку на наличие людей.

Отмечается, что такая практика позволяет сокращать время поиска человека в десятки раз.

Обучающие курсы организовал Центр поиска пропавших людей Коми. Участники — волонтеры поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «Хорошие люди Усинска». Курс по управлению БПЛА провдят на средства гранта.

Карина Дроздецкая