Трех посетителей бара в Екатеринбурге арестовали за экстремистские тату и одежду

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил троим посетителям бара «Синдром» 10 суток административного ареста за публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По данным суда, вечером 25 апреля сотрудники полиции провели рейд в баре на улице Антона Валека, где выявили посетителей с символикой, имеющей признаки экстремистской. В отношении трех человек были составлены административные протоколы, впоследствии переданные в суд.

Так, у жителя Екатеринбурга Станислава Попова обнаружили татуировку «Черное солнце», которая, согласно заключению, использовалась в нацистской Германии. В суде он признал вину и заявил о намерении свести татуировку.

Житель Новосибирска Денис Новокрещенов был привлечен к ответственности из-за футболки с изображением перевернутого креста, который, по оценке правоохранительных органов, является сходным с символикой экстремистской организации «Международное движение сатанистов» (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Вину он не признал, пояснив, что получил футболку в подарок.

На запястье руки жителя Тольятти Льва Смогоржевского была обнаружена татуировка в виде руны «Одал». Мужчина вину также не признал. Он настаивал, что изображение является старославянским символом, а не нацистской символикой. При этом он заявил о готовности свести татуировку при необходимости.

