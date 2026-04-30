Стратегический инструмент

Корпоративное волонтерство становится все более популярным в России. Такая вовлеченность сотрудников дает и положительный экономический эффект. Согласно исследованию, которое в партнерстве с Минэкономики провел Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ), в 2023 году вклад корпоративного волонтерства в национальную экономику составил 293,5 млрд рублей. Это около трети от общего вклада волонтерства в экономику страны.

Корпоративное добровольчество составляет около трети от общего вклада волонтерства в экономику страны

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Корпоративное добровольчество составляет около трети от общего вклада волонтерства в экономику страны

Чувство сообщества

По данным опроса ВЦИОМа, проведенного в конце 2024 года, каждый четвертый наемный работник в РФ принимал участие в волонтерских проектах, которые организовал его работодатель. Потенциально присоединиться к корпоративным волонтерским программам выразили желание семь из десяти опрошенных наемных работников.

Стремительное развитие корпоративного волонтерства и вовлеченности в него бизнеса обусловлено многими факторами. Например, с точки зрения организации, корпоративное волонтерство проще реализовать: люди уже собраны, есть внутренние коммуникации, корпоративные чаты, общие мероприятия. Проще донести информацию, собрать команду, скоординировать действия и сплотиться, говорит председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. Но главное — не в простоте, добавляет она. У корпоративного волонтерства есть дополнительные очень сильные преимущества для самого работодателя.

Стремление к добрым делам заложено внутри человека. На работе мы проводим большую часть жизни. И когда компания дает возможность этому стремлению реализоваться, сотрудник чувствует себя причастным не только к бизнесу. Он видит, что организация, в которой он работает, разделяет общечеловеческие ценности, которые важны ему лично. Это чувство сообщества — мощный фактор. Оно повышает вовлеченность сотрудников, их лояльность, а значит — и эффективность всех внутренних процессов. Люди работают не только «за зарплату», но и за ощущение, что они часть чего-то большего, рассуждает госпожа Путронен.

По ее словам, в Ленинградской области много примеров, когда бизнес выходит с инициативами: собрать помощь для бойцов, привести в порядок памятник, организовать праздник для детей из интерната. Комитет же со своей стороны поддерживает такие проекты, помогая с координацией и информационным сопровождением. Таким образом, компании получают вовлеченных сотрудников, а регион — реальный вклад в развитие территории.

Инициативы бизнеса

Бизнес использует корпоративное волонтерство как стратегический инструмент, работающий на укрепление репутации бренда и вместе с тем стимулирующий сотрудников оставаться в компании.

В «Глобал Портс» (входит в ГК «Дело») корпоративное волонтерство развивают как часть корпоративной культуры компании с конца 2023 года. Среди основных направлений там выделяют поддержку социальных учреждений, донорство, заботу об экологии и домашних животных. И если в начале в акциях участвовали пять-семь человек, то за три года вовлеченность увеличилась кратно и сегодня это десятки, а в случае с донорством — свыше ста работников «Глобал Портс», сообщили в пресс-службе компании.

Терминал «Моби Дик» (принадлежит «Глобал Портс»), расположенный в Кронштадте на острове Котлин, более десяти лет поддерживает Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Кронштадте: закупает оборудование, помогает с организацией транспорта, закупает новогодние подарки для воспитанников. Уже несколько лет в этой работе участвуют и сотрудники, отмечают в компании.

Также ежегодно на терминалах и прилегающей территории проводят субботники: убирают мусор, высаживают многолетние растения, цветы, проводят мелкий ремонт (красят заборы, джерси-барьеры, металлоконструкции). В совокупности на Северо-Западных терминалах «Глобал Портс» в субботниках каждый год участвует около 300 человек.

В Setl Group тоже особое внимание уделяют экологии. Волонтеры компании организовывают и принимают участие в различных экоакциях и субботниках. Каждый год волонтерский клуб «Добрый Setl» проводит серию экологических субботников Setl Green Day на территориях своих жилых комплексов с вовлечением жителей и сотрудников холдинга в экоповестку. В процессе мероприятий участники имеют возможность присоединиться к различным активностям и мастер-классам с экологической тематикой, принять непосредственное участие в озеленении территорий: посадить кусты, деревья или цветы, а также поучаствовать в уборке территории и расчистке от мусора и загрязнений. Особое внимание уделяется активностям для детей, которые учатся заботиться о природе, бережно относиться к окружающей среде. В прошлом году экомероприятия прошли сразу в трех жилых кварталах: «Зеленый квартал» на Пулковском шоссе, «Чистое небо» в Приморском районе и в ЖК «Солнечный город. Резиденции». В 2026 году волонтеры планируют также провести весенний и осенний Setl Green Day.

Помимо постоянной собственной волонтерской деятельности, члены клуба «Добрый Setl» активно сотрудничают с различными благотворительными фондами, делают совместные обучающие мероприятия. Не только помогают, но и сами учатся: для них проходят лекции и тренинги от приглашенных фондов, на которых спикеры делятся практическим опытом и рассказывают о специфике добровольческой деятельности.

В компании Selectel отмечают, что волонтерство позволяет коллегам объединиться вокруг общей цели, которая выходит за рамки обычной работы. Это создает чувство единства и позволяет почувствовать, что они вместе делают что-то важное и полезное.

Ежегодно компания проводит экологическую акцию «Зеленый Selectel». В рамках проекта команда высаживает деревья для уменьшения углеродного следа в регионах присутствия собственных дата-центров: в Ленинградской и Московской областях. За шесть лет реализации проекта удалось высадить порядка 160 тыс. саженцев.

Также компания активно поддерживает спортивные акции с социальной миссией. Один из ярких примеров — забеги «Алые паруса» и фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». В 2026 году Selectel проведет свою традиционную акцию «Зеленый Selectel» по высадке деревьев в Ленинградской и Московской областях. В рамках проекта сотрудники Selectel вместе со своими семьями и друзьями, а также партнерами и клиентами компании высадят деревья под Санкт-Петербургом и Москвой.

Генеральный директор Smart Engines доктор технических наук Владимир Арлазаров, говорит, что их компания является участником Глобального договора ООН, поэтому корпоративное волонтерство реализуется в соответствии с его принципами в области устойчивого развития и корпоративной ответственности. Ключевое направление — снижение углеродного следа: оно включает как технологические, так и природоохранные инициативы.

«С 2022 по 2025 год наши сотрудники высадили на территории России 15,5 тыс. деревьев, включая посадку сеянцев корейского кедра в Приморском крае, черешчатого дуба в Смоленской и Калужской областях, а также сосны обыкновенной в Рязанской области»,— делится господин Арлазаров.

В 2026 году компания намерена продолжить лесовосстановительные инициативы, а также планирует реализовать проекты, нацеленные на развитие академического потенциала сотрудников.

Виктор Ирисов