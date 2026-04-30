«Тем, кому плохо, всегда нужно помогать»

Марина Сорокина, индивидуальный предприниматель из Лодейного Поля, рассказала в интервью Social Report о любви к родной земле, невозможности оторваться от своих корней и о помощи детям, которые не бывают чужими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный архив Марины Сорокиной Фото: личный архив Марины Сорокиной

Марина Сорокина — индивидуальный предприниматель, который не просто продает детскую одежду и обувь, но и помогает семьям Луганской области, обеспечивая своим товаром нуждающихся. В 2026 году госпожа Сорокина стала лауреатом премии правительства Ленинградской области «Общественное признание Ленинградской области "#КОМАНДА47"» в номинации «Коллективизм, взаимопомощь и уважение».

SOCIAL REPORT: Марина Анатольевна, в Лодейном Поле вы своя, местная?

МАРИНА СОРОКИНА: Конечно! Я родилась здесь, и родители мои отсюда. Это моя родная земля! После школы хотела поступить в Университет имени Герцена в Петербурге (РГПУ им. А. И. Герцена), но чуть-чуть недобрала баллов. Собиралась поступать еще раз в следующем году, но вышла замуж. И уже не до учебы было: дети родились — сначала Дима, потом второй сын, Саша. А я работала продавцом молочного отдела в продовольственном магазине — 17 лет на одном месте. Потом знакомые попросили поработать на рынке — у них свое дело было, и я начала продавать одежду и втянулась. Открыла предпринимательство, стала работать сама — как раз в конце девяностых. Потом у нас построили магазин, я взяла в аренду отдел, стала торговать детской одеждой и обувью. И муж, конечно же, всегда мне помогал.

SR: Вам нравится работать именно с детской одеждой?

М. С: Да, я как-то сразу пришла к этому, мне всегда хотелось с детьми работать, я ведь преподавателем мечтала стать. И вот нашла себя в этой сфере, получается.

SR: Когда вы начали заниматься благотворительными делами?

М. С: Когда наступили трудные времена и я узнала, что у нас работает клуб «Все дороги», который занимается отправкой необходимых вещей в пострадавшие регионы: на Донбасс, в Луганск. Тогда клуб проводил гуманитарную акцию «Детям Донбасса от детей Присвирья», и я сразу же решила, что мне надо принять в ней участие.

SR: А зачем?

М. С: Как зачем? Чужих детей не бывает! Тем, кому плохо, всегда нужно помогать. Я и до этого оказывала адресную помощь: кто-то обращался после пожара, кому-то нужны были детские подарки на Новый год. Мне очень хотелось помочь нашим! А тут такая прекрасная акция. Когда муж в первый раз отвез детскую одежду туда, где эти вещи собирали, он даже не указал номер моего телефона, вообще никаких контактов не оставил. Мы хотели просто отдать одежду, и все: от души, от чистого сердца ведь отправляем!

SR: Вычислили вас?

М. С: Конечно! Город-то маленький. Люди из Луганска звонили сюда, нас разыскивали, а потом наши ребята оттуда приехали и мне привезли письмо от них.

SR: Благодарственное?

М. С: Да: от настоятеля и прихожан строящегося Свято-Троице-Несторовского храма, куда передали от нас одежду и обувь. Дальше они уже сами распределяли все это по нуждающимся. В письме написали, что такая поддержка от соотечественников, живущих в Ленинградской области, очень важна для болеющих деток, детей-сирот, детей с ограниченными возможностями и особенностями развития.

SR: Видимо, этим детям и передали вещи…

М. С: Да, нам все написали, кому отдали. Вещи распределили по лечебным и оздоровительным республиканским учреждениям и организациям города Луганска: в республиканский центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение», Луганский республиканский дом ребенка, Детскую республиканскую больницу, детские сады и много еще куда. Но я хочу сказать, что мы делаем это вовсе не для награды, а от чистого сердца. Надо нашим деткам помочь как-то, ведь их боль и на нас распространяется, мы же все за них переживаем.

SR: Кажется, что все это от нас далеко, а на самом деле…

М. С: На самом деле все очень близко получается. Поэтому мы, конечно, не ограничились одной отправкой: потом не раз и не два отправляли вещи, а несколько раз. Специально для этого собирали короба с обувью, с одеждой. И как только у ребят, собирающихся в Луганск, место в машине появлялось, они их забирали.

SR: Это для вас большие расходы?

М. С: Честно говоря, эту помощь мы не считаем за расходы: это надо делать, это просто не обсуждается. Мы не только с ребятами, которые в Луганск ездят, работаем. Перед Новым годом я прочитала в нашей местной газете, что редактор Татьяна Валентиновна Догадина собирает гуманитарную помощь для детей из Харьковской области. Тут же мы с ней созвонились: «Таня, у вас будет место в машине, чтобы отправить детям?» Она говорит: «Да, будет». Мы собрали вещи, а они отвезли их туда.

SR: Вы какие-то конкретные вещи им отправляете или, например, что осталось?

М. С: Во-первых, мы сезонные вещи стараемся отправлять. Осенью — то, что нужно для осени, перед Новым годом — зимнюю обувь, пальто, куртки. Во-вторых, одежда и обувь нужна и для мальчиков, и для девочек. В-третьих, нужно, чтобы был достаточно полный размерный ряд, то есть обувь разных размеров, чтобы подошло всем, кому понадобилось. С Татьяной, например, мы отправили пять коробок зимней обуви, по 10–12 пар в каждой.

SR: Сейчас тоже собираете короб для будущей отправки?

М. С: Конечно! Собираем, скоро обязательно отправим!

SR: Вам бы, наверное, хотелось узнать, кому конкретно достаются эти вещи?

М. С: Да мы знаем! И в Луганске, и в Харькове раздали больным деткам. Мы с Татьяной разговаривали, она рассказывает, что там при церкви много детей живет без родителей, но, конечно, под присмотром взрослых. Кто-то их даже усыновить пытался, но это очень сложно, потому что ведь не доказано, что они сироты. Тяжко там!

SR: Муж согласен с вами, помогает вам?

М. С: Конечно! Помогает и в бизнесе, и в жизни. Одной бы мне не справиться. Он все время спрашивает, что еще в короба положить, когда повезем? И в магазине занимается поставками: привозит и отвозит сезонную одежду, обувь — все, что нужно для продажи. А летом у него внуки, грядки — хозяйством занимается. У нас четверо внуков: две девочки и два мальчика. Так что я очень счастливая бабушка!

SR: А вы в магазине?

М. С: А я фактически постоянно на работе, хотя уже 13 лет на пенсии по инвалидности, но ведь не хочется совсем на нее уходить! Характер очень активный, требует деятельности. 25 лет мы уже торгуем детской одеждой и обувью, а я человек старой закалки, мне надо самой все потрогать, мне качество нужно достойное — такое, чтобы у только что купленных кроссовок не лопались подошвы. Поэтому стараешься правильные, качественные вещи возить: город-то маленький, нельзя допустить, чтобы люди приходили потом с какими-то нареканиями.

SR: Конкуренцию ощущаете?

М. С: Наши главные конкуренты — маркетплейсы. К нам очень часто приходят просто сфотографировать модель и померить, чтобы размер подходил, а покупают на маркетплейсах. И это, конечно, для нас большая беда. Так что сейчас нам очень сложно, мы просто-напросто выживаем.

SR: Что думаете дальше делать?

М. С: Работать. Продолжать оказывать помощь! Я уже себя не представляю вне этой деятельности. Это уже моя жизнь, моя судьба.

SR: Вы всю жизнь на родной земле. Не хотели куда-то уехать, пожить где-то еще?

М. С: Да, когда в Петербург собиралась поступать. Но, наверное, все равно бы вернулась в Лодейное Поле. Я его люблю! И муж любит. Хотя он с родителями в Петербурге жил, но все детство сюда на лето приезжал, а потом, когда мы поженились, совсем переехал: мы живем в доме его бабушки и дедушки.

SR: Марина Анатольевна, дружная семья у вас! Любимая, хотя и непростая работа, родная земля: хорошо сложилась жизнь, правда ведь?

М. С: Конечно, хорошо! Внуки занимаются спортом, внучки — одна английским, другая китайским. И танцы у нее, и музыка, и шить любит. Слава богу! Поэтому хочется, чтобы и у других тоже было все хорошо. Поэтому и помогаем.

Светлана Куликова