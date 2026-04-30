«Мы создаем особую химию взаимоотношений»

За последние годы проекты в области корпоративного добровольчества претерпевают волонтерскую эволюцию: от небольших субботников с участием одной-двух компаний до крупных акций с программами экопросвещения. В городе Сланцы в Ленобласти трендсеттером в сегменте корпоративной социальной ответственности стала компания «Экорусметалл» (входит в ГК «Акрон Холдинг»), чьи уникальные практики были отмечены премией «#Команда 47» в номинации «Коллективизм, взаимопомощь, уважение». О том, какие проекты находятся в сфере интересов компании, в интервью Social Report рассказал директор ООО «Экорусметалл» Артем Варнаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

SOCIAL REPORT: Если раньше ESG-повестка была частью мирового тренда и гарантией востребованности бизнеса на рынке в будущем, то на чем сейчас основывается этот подход?

АРТЕМ ВАРНАКОВ: Нам, наверное, не совсем правильно привязываться к мировому тренду. Для нас ESG-повестка приобрела новые краски, потому что в нашем понимании она связана с развитием региона и страны в целом, с нацпроектами, которые у нас реализуются. Поэтому мы рассматриваем ESG как неотъемлемую часть стратегии, она находится в коде нашей компании. Наш ключевой бизнес — переработка отходов. Мы специализируемся на переработке лома аккумуляторных батарей и отходов свинца, а также на производстве высококачественных сплавов на основе свинца для различных отраслей. Поэтому без экологии, без защиты окружающей среды мы не можем развивать свой бизнес.

Единственное, что потеряло для нас актуальность,— это предоставление клиентам отчетов по углеродному выбросу. Однако для себя мы приняли решение, что продолжим процесс сокращения выброса парниковых газов. От сжигания углеводородов мы переходим к индукционному электронагреву печного оборудования.

SR: Что вы ставите на первое место в ESG-целях?

А. В.: Ключевое в ESG-повестке — это кадры, люди. Наша цель — обеспечить максимально комфортные автоматизированные рабочие места, чтобы люди как можно меньше находились в зонах с опасным влиянием техногенных процессов.

Второе, что для нас важно,— это экология. Мы следим и за своей территорией, и за содержанием окружающей атмосферы. Это обязательная процедура, которая нормирована законодательством. На всем протяжении существования компании «Экорусметалл» напрямую прослеживается, что чем глубже переработка отходов, тем больше процент возврата из этих отходов новых продуктов в экономику, тем больше мы зарабатываем. Потому что каждый материал, который не вошел в цикл и не вернулся обратно в экономику, убыточен: мы платим за его хранение и накопление на специальных полигонах.

SR: Есть ли прогресс в следовании «зеленой» повестке со стороны российских компаний?

А. В.: Прогресс определенно есть. В регионе открываются заводы по сортировке мусора, которые позволяют вернуть часть отходов в экономику. Ужесточаются экологические требования для открытия новых производств, которые имеют воздействие на окружающую среду. Тут ключевой момент, на мой взгляд,— работа с населением: людям нужно разъяснять, почему невозможно некоторые вещи поменять в один момент. Допустим, мы знаем, что готовится проект по переработке и рекультивации отвалов с промышленными отходами, но подготовка проекта занимает год, еще и работа над ним требует много времени. В силу того, что эта информация не доносится до населения, может показаться, что задачи не решаются.

SR: Как много кадров у вас на предприятии?

А. В.: В производственном цехе у нас работает 90–100 человек в зависимости от загрузки. Еще три года назад, когда я пришел в «Экорусметалл», в компании было 60 человек. В период интеграции производственной системы и культуры «Акрон Холдинга» поменялись вовлеченность персонала, мотивация и, соответственно, сменились некоторые руководители. Сложилась качественная команда, нацеленная на результат. К нам теперь приходят новые заинтересованные люди. Сейчас кадровый голод мы не испытываем. Это тенденция последних шести месяцев: у нас даже наблюдается переизбыток запросов со стороны соискателей.

SR: Как вы вовлекаете сотрудников в благотворительную деятельность?

А. В.: В коллективе мы создаем особую химию взаимоотношений, вовлекаем сотрудников не только в производственный процесс, но и в полезные корпоративные мероприятия, чтобы они почувствовали свою значимость. Можно стать донором, принять участие в коллективной помощи через благотворительный фонд «Полина», который фокусируется на помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Самое простое — выйти на городской субботник, чтобы создать в городе комфортную среду. Есть у нас и точечные программы: сотрудники могут помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Компания тесно взаимодействует с городом, мы откликаемся на партнерское участие в добрых делах. Есть в коллективе запрос на регулярные совместные занятия спортом. Это здорово, и мы реализуем это в скором времени.

SR: Насколько охотно люди вовлекаются в добровольчество? Не воспринимается ли это как обременение?

А. В.: Мы регулярно проводим внутренний опрос среди сотрудников. Многие отвечают, что, кроме достойного уровня оплаты труда, набора социальных программ, для них важна возможность реализовать себя в добрых делах. Часто администрация района отмечает наши начинания. Хорошей традицией в коллективе стало обсуждение планов относительно будущих благотворительных действий.

SR: Как совмещать цели в области создания общественного блага и не терять финансовые показатели?

А. В.: Ключевое в работе — это люди, поэтому мы сфокусированы на кадрах, на создании технологичных рабочих мест. Мы поставили цель исключить нахождение людей в опасных зонах, где есть открытые жидкие металлы и прочие опасные среды. У нас идет процесс роботизации и внедрения искусственного интеллекта в производство.

Сейчас после переработки источников бесперебойного питания у нас остается 5–6% отходов, которые мы отправляем через специальные компании на полигон. Наша цель — за два-три года добиться стопроцентного отказа от захоронений, чтобы каждый элемент источника бесперебойного питания вошел во вторичное использование.

SR: С какими вызовами сталкивается сейчас ваша компания?

А. В.: Самый большой вызов — идти по пути автоматизации и привлечения ИИ для создания высокотехнологичных рабочих мест. Успешного опыта в производстве не так много в России. Затраты на внедрение существенные. В перспективе семи-десяти лет мы все равно придем к тому, что производством будет управлять человек с операторского поста, все манипуляции на производственном дворе будут выполнять роботы, которые частично будут иметь функционал с искусственным интеллектом. Это все требует большого уровня компетенции команды.

Перед нами стоит задача, которую мы реализуем в связке с администрацией: сделать Сланцы более привлекательным городом. Мы хотим убедить тех, кто к нам приходит работать, что их карьерную траекторию можно выстраивать здесь — и развиваться вместе с предприятиями района.

Ксения Ахметжанова