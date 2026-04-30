Знак качества

В 2025 году бизнес Ленинградской области направил на благотворительные цели свыше 340 млн рублей. В регионе, который входит в десятку всероссийских лидеров по уровню некоммерческого сектора, системно работают над развитием меценатства. С одной стороны, для благотворителей предусмотрены налоговые льготы, с другой — в 47-м регионе создана понятная и прозрачная система благотворительности для бизнеса и потенциальных благополучателей, чтобы помощь приходила тем, кто в этом действительно нуждается.

В этом году награду за реализацию лучших социально значимых проектов получили 14 представителей бизнеса и НКО Ленобласти

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Коллаборация бизнеса, власти и НКО

Важным звеном в формировании культуры благотворительности в 47-м регионе стал координационный совет по развитию благотворительной деятельности Ленобласти, в него вошли представители органов исполнительной власти, общественных организаций, социально ответственный бизнес. В сентябре 2024 года на первом заседании совета утвердили «дорожную карту» по развитию благотворительной деятельности в регионе до 2030 года. В карту включили различные механизмы, которые создают комфортную среду для добрых дел. В их числе — разработка областного закона о благотворительности, создание реестра организаций, ведущих такую деятельность, формирование мер налогового и иного стимулирования.

«Совет — не просто формальность, а реальная возможность объединить усилия власти, бизнеса и общественников,— заявил тогда губернатор Александр Дрозденко.— Наш совет — не орган по сбору и раздаче финансовых средств. Наша задача — создать условия, при которых каждый сможет внести свой вклад в развитие благотворительности».

Полномочия по реализации масштабной системной работы по развитию меценатства и благотворительности в регионе передали комитету общественных коммуникаций.

«На старте системной работы по развитию благотворительности в Ленобласти мы обратились к предпринимателям и крупному бизнесу, чтобы понять, что мы можем дать им, чтобы поддержать. Выяснилось, что большинству нужны не деньги и не методички, а возможность публичности собственного примера. Чтобы доброе дело не оставалось личным поступком, а становилось ориентиром для других»,— рассказывает председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Одним из центральных событий «дорожной карты» стало учреждение премии общественного признания Ленинградской области «#КОМАНДА47». Она присуждается как юридическим, так и физическим лицам — участникам благотворительной деятельности.

Как пояснила госпожа Путронен, задача премии — показать на государственном уровне, что добро — это норма, а успешный бизнес может быть и социально ответственным. «Жизнь вокруг могут менять не только активисты и НКО, а каждый из нас, и форм у благотворительности очень много»,— уверена она.

Этап большого пути

В первый же год на премию подали 171 заявку, наградили 16 лауреатов и двух призеров. В 2025 году поступило 125 заявок в девяти номинациях. В прошлом году комитет также ввел дополнение: лауреаты получили право использовать фирменный региональный бренд «#КОМАНДА47». Это своего рода знак качества, который демонстрирует, что организации или бизнесу можно доверять.

В этом году к награждению планируется 14 лауреатов. В номинации «Коллективизм, взаимопомощь и уважение» награждают представителей малого и среднего бизнеса за успешную реализацию программ, которые раскрывают политику корпоративной благотворительности и социальной ответственности бизнес-структур, за развитие массовой корпоративной культуры укрепление идей коллективизма, взаимопомощи и уважения.

В номинации «Единство народов России» отмечают бизнес за вклад в развитие межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Ленинградской области, сохранение и защиту языков народов РФ, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа нашей страны.

Номинация «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу» присуждается за вклад в укрепление гражданственности, формирование единого гражданского общества, в том числе за поддержку участников СВО и их семей.

В номинации «Гуманизм, милосердие, справедливость» отмечают за вклад в развитие социального обслуживания, например, за оказание социальной поддержки и защиту людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества жизни людей старшего поколения, внедрение инноваций при предоставлении услуг в социальной сфере.

В номинации «Крепкая семья» отмечают тех, кто внес вклад в укрепление и защиту семьи, многодетности, сохранение традиционных семейных ценностей, развитие межпоколенческих отношений в семье и в обществе.

В «Созидательном труде» отмечают тех, кто успешно реализует проекты в сфере благоустройства. За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) лауреатов отмечают в номинации «Преемственность поколений». Проекты в сфере культуры, искусства, креативных индустрий отмечают в номинации «Приоритет духовного над материальным». И, наконец, за активное информационное освещение мероприятий и проектов благотворительной деятельности награждают в номинации «Голос #КОМАНДЫ47».

«За два года благотворительность в Ленинградской области стала гораздо заметнее. Бизнес все чаще сам идет на контакт, выходит на сотрудничество с комитетом: вносит благотворительные пожертвования в региональный грантовый конкурс, участвует в процедуре отбора проектов-победителей и в организации региональных мероприятий,— говорит Екатерина Путронен.— Премия "#КОМАНДА47" — не финиш. Это этап большого пути. Растут качество и уровень инициатив, развивается партнерство между бизнесом и НКО. И это самое важное».

Жанна Шмелева