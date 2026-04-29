В Оренбуржье появится региональная награда «За трудовую доблесть»

Законодательное собрание Оренбургской области поддержало инициативу губернатора Евгения Солнцева и учредило новую региональную награду — знак отличия «За трудовую доблесть». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Знаком будут поощрять работников, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Среди требований к соискателю — общий трудовой стаж не менее 20 лет, из которых не менее десяти лет должны быть отработаны в Оренбургской области. Также необходимы высокие производственные показатели и наличие ведомственных наград либо наград органов государственной власти региона.

Ходатайствовать о присвоении знака смогут работодатели, общественные объединения или органы власти. Окончательное решение принимает губернатор по рекомендации региональной комиссии по наградам.

Обладатель знака отличия «За трудовую доблесть» в будущем получит право на присвоение звания «Ветеран труда Оренбургской области» и соответствующие меры соцподдержки при достижении пенсионного возраста.

Таким образом, в перечень действующих наград Оренбургской области теперь входят звание «Почетный гражданин Оренбургской области», золотой знак «За заслуги перед Оренбургской областью», почетная грамота Оренбургской области, знаки отличия «За содействие специальной военной операции» и «За трудовую доблесть». В региональном правительстве рассчитывают, что новая награда повысит престиж длительной и добросовестной работы в экономике области.

Георгий Портнов