ММК открыл новый корпус санатория в Ессентуках

В санатории «Металлург» (Ессентуки, Ставропольский край) Магнитогорского металлургического комбината открыт новый корпус. В торжественной церемонии участвовали председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Нифонтов.

«Санаторий изначально был построен в самом сердце Кавказских Минеральных Вод для металлургов Магнитки, но полюбился многим. Уникальные природные условия и комфорт вдохновляют гостей возвращаться сюда и выбирать именно „Металлург“. Чтобы удовлетворить растущий спрос, мы решили построить новый корпус и сделали это за два года. Теперь вместимость здравницы увеличилась на треть, она сможет принимать до 16 тыс. гостей в год. Большая часть отдыхающих — работники ММК и их семьи. Путевки для них всегда льготные. Металлурги много и добросовестно работают и должны иметь возможность хорошо отдыхать. Это наша принципиальная позиция», — отметил Виктор Рашников.

Новый пятиэтажный корпус площадью 6,5 тыс. кв. метров спроектирован с акцентом на функциональность и современный уровень комфорта. Он включает в себя 95 номеров. Здание оснащено теплым переходом в другие корпуса. Для удобства гостей в корпусе предусмотрен просторный обеденный зал. Особенностью нового здания стала эксплуатируемая кровля — уникальная площадка для климатолечения и отдыха на свежем воздухе с видом на Кавказские горы.

