В Башкирии ожидается ветер и дымка

В четверг, 30 апреля, в Башкирии прогнозируется западный ветер 5-10 м/c, днем возможны порывы до 14 м/c, сообщает Башгидрометцентр. На дорогах утром местами будет дымка, видимость — 1-2 км.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, днем в юго-восточных районах — до умеренного. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами — до -5°, днем потеплеет до +11,+16°.

В Уфе будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/c, днем порывы достигнут 14 м/c. Температура воздуха ночью составит +2,+4°, днем — +12,+14°.

Майя Иванова