Роспотребнадзор взял пробы воздуха рядом с горящим промобъектом в Перми

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит мониторинг качества атмосферного воздуха в жилых районах Перми, расположенных рядом с горящим промышленным объектом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар на одной из промышленных площадок возник сегодня утром, после того как объект был атакован беспилотником. Персонал был эвакуирован. Сотрудники МЧС тушат пожар.

Мониторинг воздуха проводится силами аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Отобранные пробы воздуха исследуются на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах.