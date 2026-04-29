Жителей Гуково предупредили об отключении воды 12 и 13 мая

В городе Гуково и близлежащих населенных пунктах Красносулинского района временно остановят водоснабжение. Отключение продлится 24 часа — с 08:00 12 мая до 08:00 13 мая. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной станут плановые ремонтные работы на ГГВ и городских разводящих сетях. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

В зону отключения, помимо Гуково, попали х. Ясный, мкр. Алмазный, п. Первомайский, ст. Замчалово, х. Марс, х. Платово, х. Васецкий, х. Бобров, х. Украинский и х. Гуково.

Мария Хоперская