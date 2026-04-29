Новостройки уступили «вторичке»

Продажи квартир на вторичном рынке Новосибирска выросли в первом квартале 2026 года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участники рынка говорят, что это происходит на фоне изменений условий семейной ипотеки и заметного ценового разрыва между сегментами. Свою роль в том числе сыграл отток средств с банковских вкладов на рынок недвижимости, отмечают аналитики.

В Новосибирске спрос на жилье переместился с первичного на вторичный рынок

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года продажи на вторичном рынке жилья Новосибирска значительно выросли и показали одни из лучших значений за последние годы. Так, по данным «Циана», количество сделок в этом сегменте выросло на 25% год к году, до 6 тыс. При этом на строящемся рынке годовой рост скромнее: 12%, до 2,5 тыс. сделок. Активность на рынке готового жилья эксперты объяснили изменениями условий семейной ипотеки и заметным ценовым разрывом между сегментами — новостройки, по оценке агентства, в среднем на 23% дороже.

«Если рассматривать идентичные квартиры — студия в строящемся доме будет стоить 5 млн руб., аналогичная в готовом сегменте, но с ремонтом и мебелью — 4,7 млн руб.»,— рассказал руководитель филиала агентства недвижимости в Новосибирске Азат Ибрагимов.

Более низкий уровень цен в готовых домах — один из важных факторов их привлекательности, подтверждает ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

В условиях высоких ипотечных ставок и сохраняющегося роста цен спрос сместился не просто на вторичный рынок, а в его более доступные сегменты, пришли к выводу эксперты «Циана». Вырос средний возраст дома, в котором купили квартиру (с 31 года в конце 2025 года до 33 лет), немного сократилась средняя площадь (с 52 до 51 кв. м), а доля недавних новостроек (объектов 2020-х годов постройки) не изменилась (21%).

По данным экспертов «Авито Недвижимости», спрос на вторичное жилье в Новосибирской области в первом квартале в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 14%. «Дополнительную роль в текущей динамике играет и постепенное снижение кредитных ставок, за счет чего рыночная ипотека становится доступнее. Кроме того, в малых городах на дома старше 20 лет теперь распространяется действие программы “Семейная ипотека“, что также поддерживает интерес к вторичному сегменту»,— отмечает управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. По этим причинам у 2026 года есть все шансы стать годом вторичной недвижимости, полагает эксперт.

Часть продаж в сегменте готового жилья, которые фиксируют агентства, относится ко вторичному рынку, но по факту является реализацией новостроек застройщиками после ввода в эксплуатацию, говорят опрошенные участники отрасли.

Застройщики ввиду нераспроданности квартир в новых домах оформляют сделки как стандартные договоры купли-продажи.

Другая причина — отток средств с банковских вкладов на рынок недвижимости, полагает Азат Ибрагимов. «На фоне снижения ставок по вкладам вырос интерес к недвижимости. При этом инвесторы перестали вкладывать деньги в стройку на этапе котлована, потому что выгоднее вложить средства в готовую квартиру и получать пассивный доход. В случае со стройкой — это заморозка средств в среднем на два года, вторичный сегмент стабильнее»,— говорит эксперт.

Ажиотаж на рынке вторичного жилья привел к росту цен. Так, в Новосибирске в первом квартале оно в среднем подорожало на 9% год к году, посчитали в «Авито Недвижимости».

Лолита Белова