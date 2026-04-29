Причиной катастрофы вертолета в январе 2026 года в Прикамье стал человеческий фактор

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о катастрофе вертолета Robinson R44, которая произошла 7 января текущего года в районе базы отдыха «Ашатли-парк».

В результате погибли директор транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов, который управлял судном, и его сотрудник Эльмир Коняков.

Согласно опубликованному отчету, вертолет потерпел катастрофу из-за столкновения с металлическими канатами устройства, которое используется для зиплайна. В результате этого произошло разрушение лопастей несущего винта. В тот момент командир воздушного суда (КВС) не был пристегнут привязными ремнями безопасности, выпал из вертолета и погиб. Далее вертолет упал на замерзшую поверхность водоема и разрушился. Пассажир погиб в кабине.

Комиссия МАК пришла к выводу, что КВС не имел необходимой подготовки и опыта для самостоятельного управления воздушным судном. В частности, Ильяс Гимадутдинов проходил обучение по дополнительной профпрограмме переподготовки пилотов на вертолете R44, однако не завершил его и не получил свидетельства пилота. В итоге его действия при выполнении полета были обусловлены профессиональной неподготовленностью, переоценкой своих навыков в управлении воздушным судном, а также личной недисциплинированностью — в организме господина Гимадутдинова был обнаружен этиловый спирт. Само воздушное судно, согласно анализу МАК, в полете было работоспособно, а метеорологические условия не препятствовали выполнению полета по правилам визуального полета (ПВП).