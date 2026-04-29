Жители Ростова сдали по программе обмена 8,5 кг золота в 2025 году

В 2025 году жители Ростова-на-Дону сдали 8,5 кг золота по программе trade-in. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ювелирного бренда Sokolov.

Среди всех российских городов Ростов-на-Дону занял шестое место .по объему сданного золота. Лидером с большим отрывом стала Москва, где жители сдали 173,3 кг золота за 2025 год. Второе место занял Санкт-Петербург с показателем 52,9 кг. В топ-5 также вошли Казань (11,3 кг), Воронеж (10,2 кг) и Екатеринбург (9,9 кг). По России всего было сдано почти полтонны золота — 494 кг.

Средняя стоимость обмененного золота по trade-in у клиентов бренда в России составила 35 тыс. руб., что выше показателя 2024 года на 31%. В Ростове-на-Дону этот показатель составил 36,1 тыс. руб. Самая высокая средняя сумма зафиксирована в Калининграде — почти 45,2 тыс. руб. В тройку лидеров также вошли Москва (39, 8 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (38,8 тыс. руб.).

Самые активные участники программы trade-in — россияне в возрасте 46-55 лет. В Ростове-на-Дону лидерство по этому показателю перешло к возрастной группе старше 55 лет.

Ростов-на-Дону также вошел в число крупнейших сделок по программе trade-in: один из максимальных обменов в городе составил 58,6 г золота на сумму 322,6 тыс. руб. Крупнейшая единоразовая сделка в рамках программы была зафиксирована в Саратове: клиент сдал 125,7 г золота на сумму 880,5 тыс. руб. На втором месте — Волгоград с 142,5 г и выплатой 783, 8 тыс. руб. В пятерку крупнейших обменов вошли также Санкт-Петербург (98 г, 686,3 тыс. руб.), Москва (116,5 г, 641,2 тыс. руб.) и Екатеринбург (71,7 г, 474,3 тыс. руб.).

