Чистая прибыль «Таттелекома» по МСФО в 2025 году снизилась на 4,7%

В прошлом году чистая прибыль ПАО «Таттелеком» по МСФО снизилась на 4,7% по сравнению с 2024 годом, следует из бухгалтерской отчетности компании.

За год прибыль упала с 2,2 млрд руб. до 2,1 млрд руб. В то же время выручка компании показала рост на 6,7%, увеличившись с 11,6 млрд до 12,4 млрд руб.

Компания основана в 2003 году в Казани. Она специализируется на предоставлении услуг телефонной связи, а также на передаче данных, телематике, кабельном вещании и технической защите информации.

Анна Кайдалова