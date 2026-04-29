Праздничные программы подготовили в нижегородских парках на 1 мая

Парковый сезон в Нижнем Новгороде в 2026 году традиционно стартует 1 мая. В этот день в муниципальных парках запланированы праздничные программы, сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

«Приглашаю всех нижегородцев провести этот весенний день вместе с семьей и друзьями в наших любимых парках: Автозаводском, имени 1 Мая, «Дубки», «Светлоярский» и «Швейцария». Для своих гостей они подготовили большую праздничную программу: выступления творческих коллективов и кавер-групп, спортивные и настольные игры, мастер-классы, анимацию и конкурсы для детей, а в завершение – яркие концерты от известных артистов»,— написал мэр в своих соцсетях. В парке «Швейцария» вечером состоится концерт солиста группы «Динамит» Ильи Зудина, в парке имени 1 Мая кульминацией станет выступление группы «Рок-Острова».

По словам Юрия Шалабаева, вся праздничная программа рассчитана как на самых маленьких гостей, так и на взрослых. В том числе в «Швейцарии» запланированы выступления духового оркестра Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева, экскурсия по парку и детская интерактивная программа.

В парке 1 Мая среди прочего состоятся игры в мини-гольф, городки, крокет и шаффлборд. В Автозаводском парке, кроме спортивных, запланированы и настольные игры. В парке «Дубки» будут работать локации с играми в сабсоккер, «Большой морской бой» и другими развлечениями на скорость и ловкость. В парке «Светлоярский» посетители смогут сыграть в диско-гольф, баскетбол, аэрохоккей, питчинг и настольный футбол.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте мэрии.

Галина Шамберина