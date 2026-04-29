Радий Хабиров распорядился выдать три участка в аренду без торгов

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил предоставить трем компаниям земельные участки в аренду без торгов. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации региона.

ООО «Альфа-Строй» получит в аренду земельный участок площадью 1,52 тыс. кв. м на улице Алдара Исекеева в селе Жуково Уфимского района для строительства некоего стационарного объекта.

ООО «Гуд Хэндс» предоставят в аренду участок площадью 575 кв. м в селе Чуваш-Кубово Иглинского района для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Центр бытового обслуживания».

ООО «Сенсия» дадут участок площадью 9,57 тыс. кв. м на землях особо охраняемых территорий для реализации приоритетного инвестиционного проекта — строительства туристической базы отдыха в Бурзянском районе.

Министерство земельных и имущественных отношений должно заключить с компаниями договоры аренды участков.

ООО «Альфа-Строй», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2020 года. Владельцами строительной компании являются в равных долях Булат Еникеев и Данила Назаров. По итогам 2025 года убыток предприятия составил 14 тыс. руб.

ООО «Гуд Хэндс» зарегистрировано в июле 2018 года в Уфе. Владельцем является Сергей Потешкин. Выручка в 2025 году составила 68 млн руб., чистая прибыль — 782 тыс. руб.

ООО «Сенсия» зарегистрировано в селе Чесноковка Уфимского района в январе 2025 года. Компания занимается гостиничной деятельностью. Владельцем является Дмитрий Кудрявцев.

