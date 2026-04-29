Жительницу Башкирии будут судить за поджог дома с тремя родственниками

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Дуванского района, обвиняемой в умышленном поджоге дома с тремя родственниками. Ей предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью и общеопасным способом (пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранним утром 21 декабря 2024 года в селе Старохалилово Дуванского района сгорел бревенчатый дом, в пожаре погибли три человека: муж с женой и отец супруга.

По версии следствия, той ночью в доме находилась и мать первого погибшего, разведенная с его отцом. Они вчетвером распивали спиртные напитки, после чего между матерью, сыном и его женой произошел конфликт. Испытывая к сыну с невесткой и к бывшему мужу личную неприязнь, она решила убить своих родственников, говорится в пресс-релизе прокуратуры. Облив поверхность дома легковоспламеняющейся жидкостью, она подожгла здание.

Родственники обвиняемой погибли от ожогов и отравления окисью углерода. Также уничтожены жилище и имущество общей стоимостью 575 тыс. руб.

Вину в преступлении обвиняемая не признала. Дело в ее отношении рассмотрит Верховный суд Башкирии.

Идэль Гумеров