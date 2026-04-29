По итогам 2025 года экспортные продажи «Биннофарм Групп» выросли на 12% до 4,3 млрд руб. Всего в прошлом году компания поставила 37 млн упаковок лекарственных препаратов.

Ключевым рынком роста в 2025 году стал Узбекистан, где компания стала первой среди российских фармпроизводителей. Объем продаж в сравнении с предыдущим годом увеличился на 94% до 2,1 млрд руб., доля составила 1,1%. Наиболее высокую динамику продаж показали антибиотики и бронхорасширяющий препарат. Темпы роста «Биннофарм Групп» в стране в 3,8 раз превысили динамику рынка и в 4,7 раза — показатели других российских фармпроизводителей.

По итогам 2025 года «Биннофарм Групп» также сохранила лидерство среди российских компаний на рынке Киргизии. Объем продаж достиг 923 млн руб., по этому

направлению компания занимает самую высокую долю среди остальных стран присутствия — 2,7%.

В число крупнейших экспортных направлений компании также вошел Казахстан, где объем составил 871 млн руб.

«Развитие продуктового портфеля — важный фактор роста экспортного бизнеса. Мы последовательно усиливаем позиции на ключевых рынках, фокусируемся на том, чтобы обеспечить устойчивое присутствие и долгосрочную конкурентноспособность на приоритетных для компании направлениях», — отметила директор департамента продаж и продвижения «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская.

