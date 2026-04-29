В Ростове и Краснодаре накопилось около 150 тысяч непроданных квартир

В марте 2026 года на рынках новостроек Ростова-на-Дону и Краснодара в общей сложности накопилось около 150 тыс. непроданных квартир. Об этом пишет портал «Домостройдон.ру».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным портала, в донской столице доля свободных лотов составила 71,4%, в столице Кубани — 76,9%. В Ростове-на-Дону сегодня возводится 210 домов в рамках 53 жилых комплексов силами 32 застройщиков. Годом ранее домов было всего 170, а выбор ЖК был шире — 62 проекта. Общий объем предложения на первичном рынке к концу марта достиг 77,8 тыс. квартир общей площадью более 3,6 млн кв. м., что на 8 тыс. лотов или на 11,8% больше, чем в марте 2025 года. При этом метраж в Ростове вырос даже быстрее — на 13,3%.

Кроме того, в Ростове-на-Дону из общего объема в 77 тыс. квартир свободными остаются 55 тыс. единиц, что составляет 71,4% всего предложения или 2,6 млн кв. м. Только за один март этот складской запас вырос на более чем 1 тыс. лотов (2%) и 56 тыс. кв. м (2,2%). В годовом же исчислении ростовские остатки увеличились на 6 тыс. квартир и 381 тыс. кв. м (рост на 12,4% и 16,8% соответственно).

Константин Соловьев