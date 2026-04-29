Крупнейший пермский подрядчик займется расширением дороги на границе региона

Победителем торгов на право выполнения работ по устройству дополнительных полос движения на участке 6–7-й км автодороги «Горнозаводск — граница Свердловской области» признано АО «Уралмостострой». Как следует из информации на сайте госзакупок, соответствующий контракт был заключен с компанией 28 апреля. Его стоимость составила 121 млн руб. Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно графику строительно-монтажных работ, подрядчик должен будет провести устройство объездной дороги, земляные работы, возвести дорожную одежду, искусственные и временные сооружения, организовать безопасность движения. Срок окончания выполнения работ — 15 ноября этого года.

АО «Уралмостострой» — крупнейший в Прикамье дорожный подрядчик. Выручка компании в 2025 году превысила 16,4 млрд руб., чистая прибыль — свыше 236 млн руб. Весной 2025 года АО завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 41% акций АО принадлежит бывшему начальнику уфимского Мостоотряда №30 (входит в УМС) Павлу Рабухину, 18,8% — директору челябинского филиала УМС Игорю Печенкину, 19,3% — Юлии Морозовой (по данным «Ъ-Прикамье», близкой к скончавшемуся в 2017 году экс-гендиректору УМС Константину Морозову), еще 14,4% — Юрию Истягину, директору пермского филиала «УМС — Мосто­отряд №123».